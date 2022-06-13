Kaybolan Mustafa B'nin (22) bulunması için KOSKEM ve jandarma ekipleri ile balıkçı tekneleri tarafından arama çalışması yürütüldü.

Kaynak: AA

Kocaeli, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de boğulma tehlikesi geçiren 7 arkadaş hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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