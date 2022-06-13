Kocaeli'de boğulma tehlikesi geçiren 7 arkadaş hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Kocaeli'de boğulma tehlikesi geçiren 7 arkadaş hastaneye kaldırıldı

13.06.2022 18:13
Kocaeli'de boğulma tehlikesi geçiren 7 arkadaş hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren 7 üniversite öğrencisi hastanede tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren 7 üniversite öğrencisi hastanede tedavi altına alındı.

Gebze Teknik Üniversitesi öğrencisi 7 arkadaş, Kumcağız'da serinlemek için denize girdi.

Gençlerin dalgalar arasında boğulma tehlikesi geçirmesi üzerine Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) cankurtaranları 6 kişiyi sudan çıkardı.

Kaybolan Mustafa B'nin (22) bulunması için KOSKEM ve jandarma ekipleri ile balıkçı tekneleri tarafından arama çalışması yürütüldü.

Yaklaşık yarım saat sonra sudan çıkarılan gence sağlık ekiplerince suni teneffüs ve kalp masajı yapıldı.

Kandıra Devlet Hastanesine kaldırılan gençlerden Mustafa B'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kocaeli'de boğulma tehlikesi geçiren 7 arkadaş hastaneye kaldırıldı
Kocaeli'de boğulma tehlikesi geçiren 7 arkadaş hastaneye kaldırıldı
Kocaeli'de boğulma tehlikesi geçiren 7 arkadaş hastaneye kaldırıldı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kocaeli, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de boğulma tehlikesi geçiren 7 arkadaş hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kocaeli'de boğulma tehlikesi geçiren 7 arkadaş hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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