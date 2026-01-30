Kocaeli\'de Boks Şampiyonası Çeyrek Finalleri Tamamlandı

Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda çeyrek final etabı tamamlandı.
Türkiye Boks Federasyonu tarafından Darıca ilçesindeki Eray Şamdan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 20 kadın ve 20 erkek sporcu çeyrek final etabını geçerek yarı finale kaldı.
Yarı final müsabakaları yarın 13.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
Organizasyon, 1 Şubat'ta yapılacak final müsabakaları ve madalya töreniyle sona erecek.
