Kocaeli'de ceviz büyüklüğündeki doluya karşı araçlara halı ve kilimli önlem (2) - Son Dakika

OKULUN ÇATISI OTOMOBİLİN ÜZERİNE UÇTU, AĞAÇ DALLARI KIRILDI

Kocaeli'de sağanak ve dolu yağışı sırasında etkili olan fırtına nedeniyle Gölcük Kavaklı Mahallesi'ndeki Şehit Adem Onbaşı Ortaokulu ile yanındaki bir apartmanın çatıları hasar gördü. Çatıdan kopan parçalar sokakta park halindeki bir otomobilin üzerine uçtu. Otomobilde hasar oluştu. Okula gelen itfaiye ekipleri, binanın çatısında tehlike oluşturan parçaları indirmek için çalışma başlattı. Fırtınada bazı ağaçların da dalları kırıldı.