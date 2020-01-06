Kocaeli'de çiftçilere 9 bin gezen tavuk desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 yılda çiftçilere yüzde elli hibe ile 9 bin adet gezen tavuk dağıtıldı.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli'nde çiftçilikle uğraşan vatandaşların gelişimi ve kalkınması için çeşitli projeler geliştiriyor. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı'nca "Doğal Gezen Tavukçuluk Destekleme Projesi" kapsamında, uygun şartları sağlayan çiftçilere 1 yılda 9 bin adet gezen tavuk dağıtımı gerçekleştirildi. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü "Doğal Gezen Tavukçuluk Destekleme Projesini" 2019 yılında sürdürdü. En az 40-50 metre kare kapalı kümes alanı ve etrafı tel çit ile örülü 800-1000 metre kare dolaşma alanı bulanan çiftçilere, Büyükşehir Belediyesince her kümes için 250 adede kadar 'Atak-S' cinsi yumurta verimi yüksek tavuk verildi.



2019 yılı içerisinde başvuruda bulunan, gerekli şartları taşıyan Kandıra, İzmit, Başiskele, Kartepe, Gölcük, Dilovası, Derince, Körfez, Gebze ve Darıca ilçelerindeki çiftçilere toplamda yüzde 50 hibeli 9 bin adet gezen tavuk dağıtıldı. Proje kapsamında çiftçilere 98 adet askılı yemlik, 98 adet askılı suluk, 35 adet 10 gözlü folluk, 7 adet 500 litrelik su deposu, 5 ton altlık talaş, 110 adet 50 kiloluk paketler halinde yumurta öncesi yemi ve 343 adet 50 kiloluk paketler halinde yumurta yemi desteği verildi. - KOCAELİ