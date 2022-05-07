Kocaeli'de devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'de devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

07.05.2022 02:59
Kocaeli'de devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

Şehitekrem Mahallesi İznik Caddesi'nde, S.A. idaresindeki 41 AGH 644 plakalı hafif ticari araç, yol kenarındaki beton duvara çarparak devrildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü S.A, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Kontrolden çıkan araç betona çarpıp yan yattı Kontrolden çıkan araç betona çarpıp yan yattı Kocaeli'de 1400 litre kaçak etil alkol ele geçirildi Kocaeli'de 1400 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

Başiskele, Kocaeli, Tragger, İznik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
01:15 Evden kaçmasın diye zincirle yatak odasına bağlamışlar! 13 yaşındaki kız çocuğu 1 ay sonra kurtarıldı
01:13 Fenerbahçe taraftarı çok heyecanlandı! Yeni Alex'in transferi için harekete geçildi
01:11 MHP'li eski vekil Kemalettin Nalcı miras yüzünden tartıştığı ağabeyini kurşun yağmuruna tuttu!
00:57 Canan Kaftancıoğlu'nun Suriyelilerin gönderilemeyeceğine dair sözlerine CHP'den cevap: Biz taahhüdümüzün arkasındayız
00:54 Osman Kavala'dan, Erdoğan'ın "Türkiye'nin Soros'u" sözlerine cevap: Vakıf üyelerinden farklı bir ilişkim olmadığını biliyorlar
00:51 Inter'den tarihi geri dönüş! Empoli'yi 2-0 geriden gelerek 4-2 yendi
23:46 Hatay'da duygusal anlar! Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu tribünde gözyaşlarına hakim olamadı
23:34 CHP Sözcüsü Öztrak'tan, Soylu'ya sert sözler: Atama bakan haddini fazlasıyla aşmıştır
23:12 Ümit Özdağ'dan bomba etkisi yaratacak sözler: Yetiştirdiğim polis ve istihbaratçılar bana bilgi veriyor
22:47 Trabzonspor taraftarı, Hatay'da sahaya atladı! Uğurcan Çakır'a sarılabilmek için metrelerce koştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 03:18:09. #1.13#
SON DAKİKA: Kocaeli'de devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement