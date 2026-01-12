Kocaeli'de Emlak Dolandırıcılığı Operasyonu - Son Dakika
Kocaeli'de Emlak Dolandırıcılığı Operasyonu

Kocaeli\'de Emlak Dolandırıcılığı Operasyonu
12.01.2026 23:09
5 ildeki eş zamanlı operasyonda 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandırıcılık yapan 8 kişi tutuklandı.

Kocaeli merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda emlak sitelerinde yer alan konut ilanları üzerinden örgütlü şekilde 'sazan sarmalı' yöntemiyle nitelikli dolandırıcılık yapanlara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında; emlak sitelerinde yer alan konut ilanları üzerinden örgütlü şekilde nitelikli dolandırıcılık yapıldığı belirlendi.

SAZAN SARMALI DOLANDICIRILIĞINA DARBE

Şüphelilerin, konut ilanlarıyla ilgilenen kişilerle iletişime geçerek satış konusunda anlaşma sağladıkları, tapu müdürlüğünde gerçek satıcılarla buluştuktan sonra mağdurları telefonla yönlendirerek kendilerine ait IBAN numaralarına para göndermelerini sağladıkları anlaşıldı. Tapu işlemleri sırasında satıcıların hesaplarına para geçmediğinin anlaşılması üzerine 'sazan sarmalı' yöntemli dolandırıcılık olaylarının ortaya çıktığı tespit edildi.

TUTUKLAMALAR VAR

9 Ocak günü Kocaeli merkezli Adana, Mersin, Samsun ve Antalya'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alınırken, sürdürülen çalışmalar kapsamında firari durumda bulunan 3 şüpheli daha yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: DHA

