Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 16 yaşındaki kız çocuğu evde başından vurulmuş halde bulundu. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen genç, hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 21.00 sıralarında Fatih Mahallesi Dilber Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki A.C., ailesi tarafından evde başından vurulmuş halde bulundu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ailenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı tüm müdahalelere rağmen kız çocuğu kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından gencin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.