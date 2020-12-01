Kocaeli'de halk otobüsleri kışa hazır - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait UlaşımPark otobüsleri kış lastikleri takılarak ve genel bakımları yapılarak kışa uygun hale getirildi.

1 Aralık Salı günü itibarıyla başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, otobüslerin üzerinde takılı yaz lastiklerini Avrupa Birliği'nin kabul ettiği, üzerinde 'kar kristali' sembolü bulunan kış lastikleriyle değiştirmeye başladı. Plaj yolu garajında bulunan lastik bakım onarım atölyesinde yaz lastikleri teker teker değiştirilen araçlar kış şartlarına hazırlandı. Kışa hazırlık kapsamında araçların antifiriz kontrolü, akü temizliği, hava, yağ ve yağ filtresi değişimi, kalorifer ve klima bakımları, disk balata değişimi, iç ve dış yüzeysel kontrollerini yapıyor. Ayrıca araçların genel kontrolleri de iş güvenliği kurallarına uygun şekilde gerçekleştiriliyor.

Araçların zorlu kış koşullarında yaşayabileceği arıza durumlarında hazırda bekletilen acil durum aracıyla, otobüslerin arıza yaşadığı konumuna ulaşım sağlayarak müdahale edilecek. Gerçekleşen bu mevsim değişikliğinde vatandaşların konforlu, rahat ve tam vaktinde ulaşım sağlayabilmeleri için UlaşımPark çalışanları teyakkuzda bekleyerek bir sorun halinde anında hizmet sağlayacak. Gerçekleştirilen bakımların yanı sıra araçlarda son teknoloji dezenfekte işlemi de sağlanıyor. Her gün sabaha kadar temizlik görevlileri tek tek dezenfekte edilen araçları sefere hazır olarak bekletiyor.

Öte yandan Ulaşımpark AŞ'de görevinden istifa eden Salih Kumbar'ın yerine Kent Konut AŞ'de Hafriyat Şube Müdürü olarak görev yapmakta olan Murat Sağlam getirildi. - KOCAELİ