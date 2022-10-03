AFAD ekipleri Kocaeli'de deprem tatbikatı gerçekleştirdi - Son Dakika
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AFAD ekipleri Kocaeli'de deprem tatbikatı gerçekleştirdi

03.10.2022 17:30

Kocaeli'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD), Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yapılan deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Kocaeli'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD), Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yapılan deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Kocaeli Valiliği koordinesinde, Kocaeli Üniversitesi Arslanbey Kampüsü enkaz alanında yapılan tatbikata, AFAD, UMKE, sağlık, itfaiye, emniyet ve jandarma ekipleri katıldı.

Tatbikatta senaryo gereği, AFAD Başkanlığının AFAD-RED sistemi verilerine yansıyan Kartepe merkezli 5,6 şiddetinde deprem meydana geldiği duyuruldu.

Depremde enkaz altında kalan kişilerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Hızla bölgeye ulaşan ekipler, yaralıları kurtararak hastaneye ulaştırdı. Binaların çevresinde endişeli şekilde bekleyen aileler ise personeller tarafından sakinleştirildi.

Tatbikatta arama kurtarma, yangın, Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) olayları da canlandırıldı.

Kocaeli Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Koçan, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Haluk Görgülü de tatbikatı izledi.

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Kaynak: AA

Kocaeli, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AFAD ekipleri Kocaeli'de deprem tatbikatı gerçekleştirdi - Son Dakika

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