Kocaeli 'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce ( AFAD ), Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yapılan deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Kaynak: AA

Kocaeli, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › AFAD ekipleri Kocaeli'de deprem tatbikatı gerçekleştirdi - Son Dakika

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