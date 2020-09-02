Kocaeli'de inşaattan düşen işçi yaralandı - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde inşaat işçisi, 3. kattaki iskeleden zemine düşerek yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cedit Mahallesi Musa Kazım Caddesi'ndeki bir inşaatın 3. katında çalışan Günay Malo (57), dengesini kaybederek düştü.

Malo'nun düştüğünü fark eden diğer çalışanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Malo'yu Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırdı

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.