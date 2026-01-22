Kocaeli\'de Otomobil İstinat Duvarından Düştü

Kocaeli'nin Derince ilçesinde geri manevra yaparken istinat duvarından düşen otomobildeki sürücü ve kızı yaralandı.

Çınarlı Mahallesi Kelebek Sokak'ta sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 41 GP 704 plakalı otomobil, geri manevra yaptığı sırada kontrolden çıktı. Yaklaşık 4 metre yükseklikteki istinat duvarından binanın bahçesine düşen araçtaki sürücü ile kızı yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. - KOCAELİ