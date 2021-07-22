Panelvan ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Otomobilde sıkışan sürücü A.A. ile eşi M.A. ve kızı B.A, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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