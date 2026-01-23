YANGIN 4 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Pelitli Mahallesi'ndeki atık plastik deposunda çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 4 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Ekiplerin depodaki soğutma çalışması devam ediyor. Soğutma çalışmasının ardından, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılacak.
Haber-Kamera: Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli),
Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de Plastik Depo Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?