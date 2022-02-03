Üye Girişi
KOCAELİ'DE RİSKLİ KABUL EDİLEN 4 OKULUN YIKIM İŞLEMLERİ BAŞLATILDI - Son Dakika

KOCAELİ'DE RİSKLİ KABUL EDİLEN 4 OKULUN YIKIM İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

03.02.2022 12:40

17 AĞUSTOS 1999 depreminin yaşandığı Kocaeli'de riskli olarak kabul edilen 40 okuldan 12'sinde güçlendirme çalışmaları yapılırken, 4 okul binasının ise yıkılmasına karar verildi.

17 AĞUSTOS 1999 depreminin yaşandığı Kocaeli'de riskli olarak kabul edilen 40 okuldan 12'sinde güçlendirme çalışmaları yapılırken, 4 okul binasının ise yıkılmasına karar verildi.

Kocaeli'de riskli olarak kabul edilen 40 okul binası için Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde çalışma yapıldı. Deprem tahkiki ve diğer kontrollerin yapıldığı 40 binadan 12'si güçlendirilirken, 4 okulun yıkılıp yeniden yapılmasına karar verildi. Yıkılmasına kadar verilen İzmit Mimar Sinan Anadolu Lisesi, İzmit Namık Kemal Anadolu Lisesi, Kandıra Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi'nde eğitim gören yaklaşık 2 bin 500 öğrenci başka okullarda eğitim görmeye başlayacak. Öte yandan yıkımına karar verilen okullarda taşınma işlemleri başladı. Bazı okulların içerisinde bulunan malzemelerin, kamyonlara taşınarak götürüldüğü görüldü.

Kocaeli Valiliği, bu süreçte öğrencilerin eğitim-öğretimini sağlıklı bir şekilde yürütebilmeleri, en uygun fiziki ortamların belirlenmesi için komisyon oluşturulduğunu, taşınacak okullar ile ilgili okul müdürleri, okul aile birlikleri ile karşılıklı olarak görüş alışverişinde bulunulduğunu açıkladı.

KOCAELİ'DE RİSKLİ KABUL EDİLEN 4 OKULUN YIKIM İŞLEMLERİ BAŞLATILDI
KOCAELİ'DE RİSKLİ KABUL EDİLEN 4 OKULUN YIKIM İŞLEMLERİ BAŞLATILDI
KOCAELİ'DE RİSKLİ KABUL EDİLEN 4 OKULUN YIKIM İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

YORUMLAR
500

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KOCAELİ'DE RİSKLİ KABUL EDİLEN 4 OKULUN YIKIM İŞLEMLERİ BAŞLATILDI - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:39 Migros Depo işçileri de iş bıraktı: Carrefour Depo'daki arkadaşlarımız da bizden haber bekliyor!
12:37 Samsun'da tarihi Atatürk heykeline saldırı: Halat bağlayıp yıkmaya çalıştılar
12:34 Seyhan Nehri'nden vinçle çıkarılan cesedi film izler gibi izlediler
12:33 TÜİK enflasyon sepetini güncelledi; doğalgaz ve elektriğin ağırlığı düşürüldü! 6 ürün yok
11:19 Polis memuru erkek arkadaşıyla misafirliğe gittiği evin balkonundan düştü! 25 gündür uyutuluyor
11:19 İkisine de pek benzemiyor! Adı Kıvanç soyadı Özçivit
11:15 Bilim Kurulu Üyesi Şener: Bu ayın sonuna doğru hızlı düşüş bekliyoruz
11:51 Sağlık Bakanı Koca'dan Yunan mevkidaşı Plevris'e: İnsanlık ölmemeli
12:00 Son Dakika! Ukrayna Savunma Bakanı: Doğu Ukrayna barış görüşmelerinin Türkiye'de yapılmasına hazırız
11:59 "Efecan'ı gönder gelsin" diyen Ali Koç, aldığı cevapla kararından vazgeçti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 12:56:39. #1.12#
SON DAKİKA: KOCAELİ'DE RİSKLİ KABUL EDİLEN 4 OKULUN YIKIM İŞLEMLERİ BAŞLATILDI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement