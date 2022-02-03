KOCAELİ'DE RİSKLİ KABUL EDİLEN 4 OKULUN YIKIM İŞLEMLERİ BAŞLATILDI - Son Dakika

17 AĞUSTOS 1999 depreminin yaşandığı Kocaeli'de riskli olarak kabul edilen 40 okuldan 12'sinde güçlendirme çalışmaları yapılırken, 4 okul binasının ise yıkılmasına karar verildi.

Kocaeli'de riskli olarak kabul edilen 40 okul binası için Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde çalışma yapıldı. Deprem tahkiki ve diğer kontrollerin yapıldığı 40 binadan 12'si güçlendirilirken, 4 okulun yıkılıp yeniden yapılmasına karar verildi. Yıkılmasına kadar verilen İzmit Mimar Sinan Anadolu Lisesi, İzmit Namık Kemal Anadolu Lisesi, Kandıra Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi'nde eğitim gören yaklaşık 2 bin 500 öğrenci başka okullarda eğitim görmeye başlayacak. Öte yandan yıkımına karar verilen okullarda taşınma işlemleri başladı. Bazı okulların içerisinde bulunan malzemelerin, kamyonlara taşınarak götürüldüğü görüldü.

Kocaeli Valiliği, bu süreçte öğrencilerin eğitim-öğretimini sağlıklı bir şekilde yürütebilmeleri, en uygun fiziki ortamların belirlenmesi için komisyon oluşturulduğunu, taşınacak okullar ile ilgili okul müdürleri, okul aile birlikleri ile karşılıklı olarak görüş alışverişinde bulunulduğunu açıkladı.