Sağlık personelini taşıyan hafif ticari araç refüje çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

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Ölü sayısı artıyor! Adıyaman'da iki aile kaçak kazı yüzünden birbirine girdi

Ailesiyle yürüyen adam, karısı taciz edilince deliye döndü! O anlar kamerada

Yaralılar, 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kazada sürücü ile araçtaki hemşire Emine Balcı Zeybek yaralandı.

Topçular yan yoldan D-100 kara yoluna girmek için manevra yapan Mehmet Keleş 'in kullandığı 06 BOZ 235 plakalı sağlık personelini taşıyan hafif ticari araç refüje çarptı.

Yiyecek içecek şirketi müdürü evinde arkadaşları tarafından ölü bulundu

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AstraZeneca aşısı, İngiltere'de görülen mutasyona karşı etkili oldu

Ali Koç ve Ahmet Ağaoğlu'nun esprili diyaloğu gündeme damga vurdu

AK Partili Kurtulmuş'tan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama: Meselenin aslı hoca-talebe ilişkisi içerisinde yapılan bir ziyarettir