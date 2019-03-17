Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Sahil Yolları Aydınlandı

Kocaeli'de Sahil Yolları Aydınlandı

1 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca Millet Bahçesi ve Ömer Türkçakal Bulvarı sahil düzenlemesi kapsamında yürüyüş yollarını aydınlattı.

Kocaeli'de Sahil Yolları Aydınlandı, System.String[]
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca Millet Bahçesi ve Ömer Türkçakal Bulvarı sahil düzenlemesi kapsamında yürüyüş yollarını aydınlattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Enerji Aydınlatma ve Mekanik İşler Şubesi Müdürlüğü tarafından Darıca Millet Bahçesi ve Ömer Türkçakal Bulvarı sahillerinin aydınlatma işlerini yaptı. Bu kapsamda Büyükşehir, Darıca Millet Bahçesi'nde 200 metrelik, Ömer Türkçakal Bulvarı'nda ise 300 metrelik sahil yürüyüş yolunu led ışıklarla aydınlattı.

Kentin her noktasında hizmetlerini aralıksız sürdüren ve kenti aydınlatmaya da önem veren Büyükşehir Belediyesi, son olarak Darıca Millet Bahçesi ve Ömer Türkçakal Bulvarı sahillerini led ışıklarla süsledi. Darıca Millet Bahçesi'nde yaklaşık 200 metre olan sahil yürüyüş yolunda, 65 adet alüminyum görsel aydınlatma direği, mavi ve beyaz led aydınlatma armatürleri ile taş duvar iç kısımlarına 15 adet walwasher kullanarak aydınlatma çalışması yaptı.

Büyükşehir Belediyesi aynı zaman da Ömer Türkçakal Bulvarı'nda sahil düzenlemesi gerçekleştirdi. Sahil düzenlemesi kapsamında 110 adet aydınlatma direğinde ekonomik ve fiziki ömrünü tamamlamış olan aydınlatma armatürlerini, yeni sistem led aydınlatma armatürleri ile değiştirdi. Yaklaşık 3 bin metrelik sahil yolunda değiştirilen armatürler, daha aydınlık ve şık bir görünüm sağladı. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 12:06 Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Millet Bahçeleri, Darıca, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Zelanda'da Polis Şefi, "Gururlu Bir Müslümanım" Diyerek Gözyaşlarına Boğuldu Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern: Teröristi Durdurmasak Devam Edecekti Türkeş'in Oğlu Ahmet Kutalmış Türkeş'ten Mansur Yavaş'a Destek: Yanındayız THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı: 2019'da 8 Bin Personel Alınacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.3.2019 13:59:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Sahil Yolları Aydınlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]