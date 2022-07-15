Kocaeli'de şehit kabirleri ziyaret edilerek mevlit okutuldu - Son Dakika
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Kocaeli'de şehit kabirleri ziyaret edilerek mevlit okutuldu

15.07.2022 17:37
Kocaeli'de şehit kabirleri ziyaret edilerek mevlit okutuldu

Kocaeli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitlik ziyareti yapıldı, mevlit okutuldu.

Kocaeli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitlik ziyareti yapıldı, mevlit okutuldu.

Bağçeşme Namazgah Şehitliği'nde düzenlenen programa, Vali Seddar Yavuz, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Emine Zeybek, Radiye Sezer Katırcıoğlu, İlyas Şeker, Deniz Hava Üs Komutanı Tuğamiral Alper Yeniel, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Yavuz Selim Kapancı, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından protokol üyeleri şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Vali Yavuz ve protokol üyeleri, şehitlik ziyaretinin ardından mevlit programı için Fevziye Camisi'ne geçti.

Şehitler ve merhum gaziler için okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif'in ardından İl Müftüsü Sinan Cihan tarafından dua edildi.

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Kaynak: AA

Demokrasi, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de şehit kabirleri ziyaret edilerek mevlit okutuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de şehit kabirleri ziyaret edilerek mevlit okutuldu - Son Dakika
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