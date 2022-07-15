Şehitler ve merhum gaziler için okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif'in ardından İl Müftüsü Sinan Cihan tarafından dua edildi.

Kaynak: AA

Demokrasi, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de şehit kabirleri ziyaret edilerek mevlit okutuldu - Son Dakika

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