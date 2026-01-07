Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Beylikbağı Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde dün, Özcan E. (50) ile durakta otobüs bekleyen Safinaz A'nın (35) tabancayla ateş açılması sonucu yaralanması olayının şüphelisi Oktay B. polis ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı, 1 Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?