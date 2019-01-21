Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Tem'de Kaza; İstanbul Yönü Ulaşıma Kapandı (1)

Kocaeli'de Tem'de Kaza; İstanbul Yönü Ulaşıma Kapandı (1)

2 saat önce

KOCAELİ'de TEM yolu Bekirdere Rampası'nda meydana gelen trafik kazasında bir otomobil takla attı.

Kocaeli'de Tem'de Kaza; İstanbul Yönü Ulaşıma Kapandı (1), System.String[]
KOCAELİ'de TEM yolu Bekirdere Rampası'nda meydana gelen trafik kazasında bir otomobil takla attı. Kazada yaralılar olduğu belirtildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye kaza kırım ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle TEM'in İstanbul yönü ulaşıma kapandı. - Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:35 Kaynak: DHA

İstanbul, Kocaeli, Güncel
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