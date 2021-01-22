Kocaeli'de Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretim Teşvik Projesi çalışmaları - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretim Teşvik Projesi (TABİP) kapsamında, tıbbi ve aromatik bitkilerden uçucu yağların elde edilmesinden sistem tasarımına, işletme esaslarının tayininden işleme ve Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesi konularında iş birliği için protokol imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan'ın imzaladığı protokolle, mevcut laboratuvar altyapılarının ve imkanlarının projeler kapsamında karşılıklı olarak kullanılabilmesine de imkan sağlanacak.

Büyükakın, yaptığı açıklamada, Kocaeli sadece sanayinin başkenti olmakla kalmayacağını, aynı zamanda bilimin ve teknolojinin de merkezi olma yolunda hızla ilerleyeceğini belirtti.

Protokolle Gebze Teknik Üniversitesi ile güzel bir iş birliğine imza attıklarını aktaran Büyükakın, "Burada yapılacak şey esasen tıbbi aromatik bitkilerin üretilmesinden sonra bir yağ çıkarılması, böylelikle katma değerin artırılmasıdır. Sonrasında ise daha kıymetli, daha önemli bir şey var. Yağ çıkarımının ardından ilaç yapımı, kozmetik ürünlerin yapımı ve doğal besin takviyelerinin yapımıdır. Bir yağ borsasını, ticaret odamız ile kurduğumuzda zaten bir katma değer oluşturulmuş ve çiftçimizin eline daha büyük imkanlar geçmiş olacak. Ama çok daha kıymetli olanı bu yağlardan tıbbi ürünlerin elde edilmesidir." ifadelerini kullandı.

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan da projenin, özellikle bitkilerden elde edilen yağların, tıbbi ihtiyaçları giderecek şekilde kullanılmasına yönelik olduğunu kaydetti.