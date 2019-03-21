Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Trafik Kazası: 2 Ölü

Kocaeli'de Trafik Kazası: 2 Ölü

31 dakika önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü.

Kocaeli'de Trafik Kazası: 2 Ölü, System.String[]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, D-130 kara yolunda Yalova yönüne giden ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 DF 5206 plakalı otomobil, Yuvacık sapağına 500 metre kala kontrolden çıktı.

Daha sonra yol kenarındaki tabelaya çarpan otomobil, yan yolda durdu.

Kaza sırasında otomobilden yola savrulan biri kadın 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:52 Kaynak: AA

İzmit, Kocaeli, Güncel
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