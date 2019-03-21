Kocaeli'de Trafik Kazası: 2 Ölü
31 dakika önce
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü.
Kocaeli
'nin İzmit
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, D-130 kara yolunda Yalova
yönüne giden ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 DF 5206 plakalı otomobil, Yuvacık sapağına 500 metre kala kontrolden çıktı.
Daha sonra yol kenarındaki tabelaya çarpan otomobil, yan yolda durdu.
Kaza sırasında otomobilden yola savrulan biri kadın 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:52 Kaynak: AA
İsrailli Bakanın Faşizm Temalı Reklam Filmi Ülkeyi Karıştırdı!
Tartıştığı Anne ve Babasını Bıçaklayarak Öldürdü
Kocaeli TEM'de Kontrolden Çıkan TIR Devrildi, 10 Kilometre Araç Kuyruğu Oluştu
Yayaya Çarpıp Altına Alan Otomobil Bariyere Girdi: 2 Ölü