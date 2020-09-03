Kocaeli'de üretilen depreme dayanıklı jeneratör konteyner Şili'ye gönderildi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yüzde yüz yerli olarak üretilen depreme dayanıklı jeneratör konteyneri, Şili'ye ihraç edildi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 45 yıldır jeneratör kabinleri ve ekipmanları üreten Özer Elektrik tarafından tamamen yerli olarak tasarlanıp üretilen depreme dayanıklı jeneratörler, dünyanın birçok ülkesinden ilgi görüyor. Deprem kuşağındaKİ ülkelerin almak için görüşmelere başladığı jeneratör kabinleri ve ekipmanları ihraç ediliyor. Bu kapsamda siparişi dört ay önce verilen jeneratör konteynerin üretimi tamamlanarak Şili'ye gönderildi.

"Şili'de meydana gelebilecek depremlere dayanıklı"

Projeyle ilgili bilgi veren Özer Elektrik Satış Sorumlusu Hakan Atiş, "Şili'de konumlandırılacak olan 1500 kva jeneratör konteyneri 9.8G kuvvetine dayanıklı olarak tasarlanıp, İngiltere'de yetkili kuruluş tarafından onay alınarak imal edildi. Şili standartlarına göre hazırlanan analize göre imal ettiğimiz konteynerin Şili'de meydana gelebilecek depremlere dayanıklı olduğu kanıtlandı" dedi.

Özel toz tutucu filtreler kullanıldı

Jeneratör konteynerinin özelliklerini anlatan Atiş, "Aynı zamanda kullanmış olduğumuz yazılımla jeneratör çalıştığı zaman oluşan ses seviyesini 3 metrede 72 dba seviyesine düşürdük (Saç kurutma makinesinin ses seviyesi 70-72 dba arasıdır). Bunun için konteyner içerisinde alev iletmeyen taşyünü ve hava giriş-çıkışlarında özel ses kesici paneller kullanıldık. Konteyner Şili hava şartlarına dayanacak şekilde, yüksek korozyona karşı korumalı C4M boya standartlarında boyandı. İleride jeneratörde oluşabilecek sıvı sızıntılarına karşı konteyner zemininde 3 bin litrelik sıvı toplama tankı yapıldı. Jeneratör çalışması için ihtiyacı olan havayı çekerken konteynerin içerisine toz girişini minimum seviyelerde tutmak adına hava giriş kısımlarında özel toz tutucu filtreler kullanıldı" şeklinde konuştu. - KOCAELİ