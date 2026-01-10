Kocaeli'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Kocaeli genelinde Narkotik Şube ekiplerince yapılan operasyonlarda 1 kilo 156 gram sentetik kannabinoid, 3 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 3 şüpheli adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden M.E.Y. ve T.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.T. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ
Son Dakika › 3-sayfa › Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?