Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 575 Gram Metamfetaminin Maddesi Ele Geçirildi

Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 575 Gram Metamfetaminin Maddesi Ele Geçirildi

1 saat önce

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 575 gram metamfetaminin maddesi ele geçirildi Jandarmanın yakaladığı şüpheli 150 bin TL değerindeki uyuşturucunun kaya tuzu olduğunu söyledi Kovalamaca sonunda gözaltına alınan şahıs tutuklandıKOCAELİ - Kocaeli'de jandarma ekiplerince düzenlenen...

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 575 gram metamfetaminin maddesi ele geçirildi
Jandarmanın yakaladığı şüpheli 150 bin TL değerindeki uyuşturucunun kaya tuzu olduğunu söyledi
Kovalamaca sonunda gözaltına alınan şahıs tutuklandı

KOCAELİ - Kocaeli'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda kovalamaca sonucu 150 bin TL değerinde 575 gram metamfetaminin maddesi ile yakalanan şahıs, araçta bulunan uyuşturucunun kaya tuzu olduğunu söyledi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.
Olay, 20 Ocak tarihinde saat 4.00 sıralarında Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Mermerciler Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bölgede suç önlemek amacı ile devriye gezen jandarma ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Jandarma ekiplerinin "Dur" ihtarına uymayan araçtaki sürücü kaçmaya başladı. Olay yerinden hızla uzaklaşan aracı takibe alan jandarma ekipleri, aracı ile kaçmaya çalışan şahsı kovalamaca sonucu yakaladı. Yakalanan şahsın aracında yapılan aramalarda 150 bin TL değerinde 575 gram metamfetamin ele geçirildi.
Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Ş.Ş. isimli şahıs, araçta bulunan maddenin kaya tuzu olduğunu iddia ederek kendini savunmaya çalıştı. Jandarma komutanlığına götürülen şahısın yapılan incelemelerinde metamfetamin maddesini İstanbul'dan alıp Bursa'ya götürmeye çalıştığı tespit edildi. İşlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:37 Kaynak: İHA

Jandarma, Kocaeli, 3. Sayfa
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