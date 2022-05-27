Kocaeli'de yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı edildi - Son Dakika
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Kocaeli'de yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı edildi

27.05.2022 00:58

Kocaeli'de düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlarda yakalanan 272 Afgan uyruklu şahıs, İstanbul'dan kalkan uçaklarla ülkelerine gönderildi.

Kocaeli'de düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlarda yakalanan 272 Afgan uyruklu şahıs, İstanbul'dan kalkan uçaklarla ülkelerine gönderildi.

Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan 400 düzensiz göçmenden 272'si, Afganistan'a gönderilmek üzere jandarma eşliğinde valilik koordinesinde otobüslerle İstanbul Havalimanı'na getirildi.

Aralarında 22 Mayıs'ta kapalı kasa araçtan kaçarken görüntüleri sosyal medya ve basına yansıyan düzensiz göçmenlerin de bulunduğu kişiler 2 ayrı uçakla Afganistan'a gönderildi.

128 düzensiz göçmen ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul'a intikal ettirilecek.

Kocaeli'de yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı edildi
Kocaeli'de yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı edildi
Kocaeli'de yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı edildi
Kocaeli'de yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı edildi
Kocaeli'de yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı edildi

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Kocaeli'de yakalanan 400 düzensiz göçmenden 272'si sınır dışı ediliyor Kocaeli'de yakalanan 400 düzensiz göçmenden 272'si sınır dışı ediliyor KOCAELİ'DE YAKALANAN AFGANİSTAN UYRUKLU 400 GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLİYOR KOCAELİ'DE YAKALANAN AFGANİSTAN UYRUKLU 400 GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLİYOR
Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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