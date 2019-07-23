Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de yaz konserleri devam ediyor
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Kocaeli'de yaz konserleri devam ediyor

1 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlendiği yaz etkinlikleri, bu hafta Murat Kekilli ve Emre Kaya konserleriyle devam edecek.

Kocaeli'de yaz konserleri devam ediyor, System.String[]
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlendiği yaz etkinlikleri, bu hafta Murat Kekilli ve Emre Kaya konserleriyle devam edecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Kocaeli Fuarı 53. Yıl Yaz Etkinlikleri' kapsamında 24 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00'da Murat Kekilli Kocaelili hayranlarıyla buluşacak. Kocaeli Fuarı güneş Sahnesinde konser verecek olan Kekilli, en sevilen parçalarını seslendirecek. Türk pop müziğinin başarılı isimlerinden Emre Kaya da 26 Temmuz Cuma günü saat 21.00'da Gebze Metin Oktay Stadında konser verecek. Her hafta ünlü bir sanatçının konseriyle hız kesmeden devam edecek olan Kocaeli Fuarı 53. Yıl Yaz Etkinlikleri, 31 Temmuz Çarşamba günü Gece Yolcuları, 7 Ağustos Çarşamba günü Ferhat Göçer konserleriyle Kocaeliler eğlenceye ve müziğe doyacak.

Öte yandan türk pop müziğinin başarılı isimlerinden Emre Kaya ise Gebze Yaz Konserlerinin ilkini gerçekleştirecek. Gebzeli sevenleriyle buluşacak olan Kaya, en sevilen hareketli ve duygusal parçalarıyla unutulmaz bir konser akşamı yaşatacak. Emre Kaya; 'Rüzgar', 'Esaret', 'Teşekkür Ederim', 'Yapboz' ve 'Toz' gibi şarkılarını Gebzeliler için seslendirecek. Gebze Yaz Konserleri kapsamında Gebze Metin Oktay Stadında 9 Ağustos Cuma günü ünlü sanatçı Alişan da sahne alacak. - KOCAELİ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Murat Kekilli, Emre Kaya, Kocaeli, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:33 Kaynak: İHA
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