Kocaeli'deki fabrika yangını: 5 ölü
1 saat önce
Kocaeli'deki fabrika yangını: 5 ölü KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki tekstil fabrikası yangınında 5 kişi hayatını kaybetti.
Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 03:14 Kaynak: İHA
'deki fabrika yangını: 5 ölü
KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova
ilçesindeki tekstil fabrikası yangınında 5 kişi hayatını kaybetti.
Çayırova Şekerpınar
bölgesinde sabah saatlerinde alevlere teslim olan fabrikada 5 işçi hayatını kaybetti.
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