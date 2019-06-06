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Kocaeli'deki fabrika yangını: 5 ölü

1 saat önce

Kocaeli'deki fabrika yangını: 5 ölü KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki tekstil fabrikası yangınında 5 kişi hayatını kaybetti.

Kocaeli'deki fabrika yangını: 5 ölü

KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki tekstil fabrikası yangınında 5 kişi hayatını kaybetti.
Çayırova Şekerpınar bölgesinde sabah saatlerinde alevlere teslim olan fabrikada 5 işçi hayatını kaybetti.
Kocaeli'deki fabrika yangını: 5 ölü
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 03:14 Kaynak: İHA
Çayırova, Kocaeli, 3. Sayfa
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