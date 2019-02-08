Son Dakika Haberleri: Kocaeli'deki Fuhuş Operasyonunda 2 Tutuklama

Kocaeli'deki Fuhuş Operasyonunda 2 Tutuklama

39 dakika önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis ekiplerince bir eve düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Kocaeli'deki Fuhuş Operasyonunda 2 Tutuklama, System.String[]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis ekiplerince bir eve düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan saha çalışmaları neticesinde bir apartmanda kiralanan 2 dairede fuhuş yaptırıldığı öğrenildi. Harekete geçen ekipler, fuhuş yaptırıldığı belirlenen apartmandaki evlere operasyon düzenlendi. Operasyonda fuhuşa aracılık ve yer temini ettikleri öğrenilen F.K. (62), oğlu H.K. (37), O.E. (35) isimli Özbekistan uyruklu kadın ve A.K. (75) ile A.T. (30), S.M. (37), D.K. (41), D.A. (39), N.X. (41) ve R.M. (40) isimli Özbekistan vatandaşı 6 kadın yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda müşteri sıfatı ile evde oldukları öğrenilen 15 kişinin ise ifadeleri alındı.

Gözaltına alınan F.K. oğlu H.K., O.E. A.K., A.T., S.M., D.K., D.A., N.X. ve R.M., Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Emniyette yapılan işlemlerinin ardından A.T., S.M., D.K., D.A., N.X. ve R.M. isimli Özbekistan uyruklu kadınlar sınır dışı edilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresi'ne gönderilirken, aracılık yaptıkları belirlenen F.K, H.K., O.E. ve A.K. isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Adliyedeki ifadeleri sonrasında hakim karşısına çıkartılan şahıslardan F.K ve O.E. tutuklanırken, H.K. ve A.K. isimli şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:32 Kaynak: İHA

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