Kocaeli'den kısa kısa - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan ev yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adem Yavuz Mahallesi 2329 Sokak'ta apartmanın ikinci katında M.Y'ye ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

İlköğretim Haftası kutlandı

Karamürsel ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından Amiral Karamürsel İlkokulu'nda kutlama programı yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Etkinlikte öğrenciler tarafından şiir okundu, halk oyunları gösterisi sunuldu.

Törene, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Burhan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan, daire amirleri, okul müdürleri ve veliler katıldı.

Çatı yangını söndürüldü

Gebze ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Köşklü Çeşme Mahallesi'ndeki bir evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle çatı hasar gördü, beslenen güvercinlerden biri telef oldu.