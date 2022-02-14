Kocaeli'den kısa kısa - Son Dakika

Karamürsel Esnaf ve Sanatkarlar Odası 15. Olağan Kongresi'nde İsmail Aydın başkanlığa yeniden seçildi.

Karamürsel Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongreye, Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, CHP Karamürsel İlçe Başkanı Anıl Uslu, MHP Karamürsel İlçe Başkanı Adnan Göktekin, Demokrat Parti Karamürsel İlçe Başkanı Erdem Açıkel, Karamürsel Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı Halil Yanık, Karamürsel Ziraat Odası Başkanı Memduh Birinci, Karamürsel Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Adem Sevinç ve esnaf katıldı.

Divan başkanlığını Gölcük Esnaf Odası Sanatkarlar Odası Başkanı Necmi Kocaman'ın yaptığı kongrede, 1132 üyeden 749'u oy kullandı.

İsmail Aydın ve Mehmet Akdeniz'in aday olduğu kongrede, en fazla oyu alan Aydın yeniden başkanlığa seçildi.

Beşinci dönem başkanlığa getirilen Aydın, kendilerini yeniden göreve getirenlere teşekkür etti.

Karamürsel Belediye Başkanı Yıldırım da Aydın ve ekibine çalışmalarında başarı diledi.

Gebze'de trafik kazası

Gebze ilçesinde gıda yüklü kamyona arkadan çarpan saman yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı.

İnönü Mahallesi kuzey yan yolda M.M. idaresindeki 34 DYL 85 plakalı saman yüklü kamyonet, önündeki B.T. yönetimindeki 34 EVU 20 plakalı gıda yüklü kamyona çarptı.

Kazada yaralanan M.M, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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