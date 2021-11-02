KOCAELİ, EN ÇOK VAKA ARTIŞI OLAN 10 İL ARASINA GİRDİ - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan koronavirüs artış verilerine göre, Kocaeli en fazla vaka artışı olan 10 il arasına girdi. Kentte yüz bin kişide 428,44 olan vaka oranı, 456,88'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, sosyal medya hesabı üzerinden açıkladığı verilere göre, Kocaeli yurt genelinde en fazla koronavirüs vaka artışı görülen 10 il arasında yer aldı. 16 Ekim ile 22 Ekim arasındaki sürecin baz alındığı verilere göre, daha önce yüz bin kişide 428,44 olan vaka oranı yüz bin kişide 28,44 yükselerek 456,88 olarak belirlendi. Kentte yaşayan 18 yaş üzerindeki nüfusun yüzde 75,6'sının en az 2 doz aşı yaptırmasına rağmen, koronavirüs yayılmaya devam ediyor. Hayat Eve Sığar uygulaması içerisinde yer alan risk haritasında da, başta kent merkezi olmak üzere bir çok mahallenin kırmızı renge döndüğü görüldü.