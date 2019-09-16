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Kocaeli eylem yapan pazarcılara biber gazlı müdahale

2 saat önce

Eylem yapan pazarcılara biber gazlı müdahaleKocaeli'nin Derince ilçesinde bugün açılacak kapalı pazar yerindeki tezgah yerlerini küçük bulan esnaf, belediye önünde eylem yaptı.

Eylem yapan pazarcılara biber gazlı müdahale

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bugün açılacak kapalı pazar yerindeki tezgah yerlerini küçük bulan esnaf, belediye önünde eylem yaptı. Polis, yolu ulaşıma kapatan pazarcılara biber gazı sıkarak müdahalede bulundu.

Derince Yenikent Mahallesi'nde pazartesi günleri Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde tezgah açan pazarcılar, yapımı tamamlanan kapalı pazar yerinde bugün ilk kez tezgah açmak için hazırlık yaptı. Ancak pazarcılar, tezgah yerlerinin küçük olduğu gerekçesiyle tezgah açmadı. Kapalı pazar yerinden yürüyüş başlatan pazarcılar Derince Belediyesi'nin hizmet binası önüne kadar yürüyerek eylem yaptı. Pazarcılar, belediye binası önündeki Denizciler Caddesi'ni trafiğe kapatarak sorunlarının çözülmesini istedi.

'ORAYA SIĞMIYORUZ'

Tezgah açacakları alanın çok küçük olduğunu söyleyen pazarcı Metin Dalkın, 20 yıldır eski pazar yerinde halka hizmet veriyorduk. Eski başkan bizi yeni pazar yerine taşıyacağını söylediğinde itirazda bulunduk. 2,5 metrekare yere esnafın sığmayacağını söyledik. Market kadar yüksekliği var, kamyonlar bile zor girer oraya. Tek giriş ve tek çıkışlı pazar yaptılar bize ve orası çok küçük, biz oraya sığamıyoruz. Örneğin eski pazar yerinde 10 metrekare yerim vardı. Şimdi bana 2,5 metrekarelik yere geçmemi söylüyorlar. Ben oraya ne açayım Elbise tezgahı olmaz sebze tezgahı desen olmaz. diyerek tepki gösterdi.

Derince Pazarcılar Odası Başkanı Selahattin Gül, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ile görüşme yaptığı sırada yolun trafiğe açılmasını talep eden polis ve pazarcılar arasında arbede yaşandı. Polis biber gazı sıkarak pazarcılara müdahale bulundu.

Yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından pazar alanı krizi çözüldü. Belediye Başkanı Aygün, pazarcıların eski pazar alanını 2 ay boyunca kullanmalarını bu sırada da yeni yapılan pazar alanında çalışma yapacaklarını açıklaması üzerine pazarcılar belediye önünden ayrıldı.

Kocaeli eylem yapan pazarcılara biber gazlı müdahale

Kocaeli, Derince, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 11:54 Kaynak: DHA
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