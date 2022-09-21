TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: GEBZE'YE OKUL İÇİN BAKANLIKLA PROTOKOL İMZALADIK - Son Dakika
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TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: GEBZE'YE OKUL İÇİN BAKANLIKLA PROTOKOL İMZALADIK

21.09.2022 15:03

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, eğitim yatırımlarına değinerek, "Gebze'ye de okul yapacağız, Milli Eğitim Bakanlığı ile protokolümüzü imzaladık" dedi.

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, eğitim yatırımlarına değinerek, " Gebze'ye de okul yapacağız, Milli Eğitim Bakanlığı ile protokolümüzü imzaladık" dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Gebze Ticaret Odası Vakfı ve Darıca Belediyesi'nin ortak projesi olan 'Darıca Hizmet Kompleksi'nin açılış törenine katıldı. Törende konuşan Hisarcıklıoğlu, eğitime yaptıkları yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini vurgulayarak, "Biliyorsunuz, '81 ile 81 Okul' projemiz kapsamında, Kocaeli Çayırova'da 24 derslikli muazzam bir lise yapmıştık. Şimdi de yine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak Gebze'ye de bir okul yapacağız, Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı ile protokolümüzü imzaladık. İnşallah açılışını da yine birlikte yapmak nasip olur. Bu başarılı hizmetlerin devamını diliyorum" diye konuştu. Gebze Ticaret Odası'nın başarılı projelere imza attığını da kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Mesleki eğitimden toplum hizmetlerine, teknolojiden sağlık desteklerine kadar çok geniş bir çerçevede üyelerimize hizmetler sunmaktadır. Ayrıca akrediteli yani 5 yıldızlı bir odadır. Uluslararası düzeyde hizmet verdiğini belgelemiştir yani Gebze Ticaret Odası'nın vermiş olduğu hizmetin standardı Paris, Berlin, Londra'daki odalar hangi seviyede hizmet veriyorsa Gebze Ticaret Odası da o standartta hizmet veriyor" dedi. Konuşmaların Hisarcıklıoğlu, tesisin kurdelesini keserek, binayı hizmete açtı. (DHA)

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Kaynak: DHA

milli eğitim bakanlığı, Türkiye, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: GEBZE'YE OKUL İÇİN BAKANLIKLA PROTOKOL İMZALADIK - Son Dakika

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SON DAKİKA: TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: GEBZE'YE OKUL İÇİN BAKANLIKLA PROTOKOL İMZALADIK - Son Dakika
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