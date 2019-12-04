Son Dakika Haberleri: Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 9 gözaltı kararı
Son Dakika Güncel Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 9 gözaltı kararı - Son Dakika

Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 9 gözaltı kararı

6 saat önce

Kocaeli merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'nin "TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında eski çalışan 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 9 gözaltı kararı, System.String[]

Kocaeli merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'nin "TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında eski çalışan 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin "TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi yapılanması"nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada daha önce kurumla ilişiği kesilen 9 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanması için Kocaeli, Diyarbakır, Yalova ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Kocaeli, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yakalanacağını anlayınca "Gelmeyin yoksa kafama sıkarım" dedi, sonra teslim oldu
Son dakika: NATO Zirvesi sona erdi! Londra Bildirgesi yayımlandı Yetkisiz çakar kullanımını yasaklayan düzenleme kapsamında 928 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı Son dakika: Erdoğan'ın veto ettiği termik santraller düzenlemesi yasadan çıkarıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 16:18:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 9 gözaltı kararı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]