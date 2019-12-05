Son Dakika Haberleri: Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 9 şüpheli adliyede
Son Dakika Güncel Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 9 şüpheli adliyede - Son Dakika

Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 9 şüpheli adliyede

6 saat önce

Kocaeli merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski çalışan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 9 şüpheli adliyede, System.String[]

Kocaeli merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski çalışan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin "TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi yapılanması"nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski kurum çalışanı 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün Kocaeli, Diyarbakır, Yalova ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalanmıştı.

Kocaeli, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 01:48 Kaynak: AA
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