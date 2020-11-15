Kocaeli'nde "Acil Toplanma Alanları" belediyenin akıllı telefon uygulamasında - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince başta deprem olmak üzere tüm afet zararlarının en aza indirilmesi için yapılan çalışmada, "Acil Toplanma Alanları" e-Kocaeli akıllı telefon uygulaması üzerinden vatandaşların hizmetine sunuldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "Acil Toplanma Alanları"nı görmek isteyen Kocaelililer'in öncelikle e-Kocaeli uygulamasını telefonlarına yüklemesi gerektiği belirtilerek, uygulama açıldığında ana sayfada ilgili bağlantının görülebileceği kaydedildi.

Açıklamada, konum servisinin açık olmasıyla Afet ve Acil Durum Başkanlığında (AFAD) kayıtlı tüm toplanma yerlerinin listelendiği, yeni yerler eklenmesi durumunda listenin web servislerle otomatik güncellendiği ifade edildi.

Şimdilik yalnızca e-Kocaeli uygulamasında yer alan "Acil Toplanma Alanları"nın kısa süre içinde www.kocaeli.bel.tr adresinden de görüntülenebileceği aktarıldı.