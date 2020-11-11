Kocaeli'ndeki itfaiyecilerin desteğiyle Afrika'da su kuyusu açıldı - Son Dakika

Ayrıca itfaiye erlerinin yardımlarıyla köyde yaşayan ailelere kıyafetler alındı ve çocuklara Kocaelispor forması hediye edildi.

Kuyudan çıkan suyu gören çocukların dokunabilmek için birbiriyle yarışması duygu dolu anlar yaşattı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığınca kentte görev yapan itfaiye erlerinin topladıkları parayla Çad 'da yaklaşık 300 kişinin yaşadığı köyde su kuyusu açıldı.

Kocaeli 'nde itfaiyeciler, Tut Elimi Derneği öncülüğünde başlatılan kampanyaya destek olarak Afrika 'da ihtiyaç sahiplerinin su kaynağına kavuşmasını sağladı.

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