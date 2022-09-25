Kocaeli'de otomobilin çarptığı yabancı uyruklu çocuk yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de otomobilin çarptığı yabancı uyruklu çocuk yaralandı

25.09.2022 14:18
Kocaeli'de otomobilin çarptığı yabancı uyruklu çocuk yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan 12 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan 12 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk hastaneye kaldırıldı.

Yavuzselim Mahallesi Ankara Caddesi'nde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu Ahmet A'ya (12) çarptı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Kocaeli, Suriye, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de otomobilin çarptığı yabancı uyruklu çocuk yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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