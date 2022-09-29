Kocaeli'de freni tutmayan ve takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de freni tutmayan ve takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

29.09.2022 21:06

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, freni tutmayan otomobilin takla atması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, freni tutmayan otomobilin takla atması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

İsmail A'nın (73) kullandığı 34 NE 1605 plakalı otomobil, Şirintepe Mahallesi Sivritepe mevkisinde, yokuş aşağı inerken fren sistemindeki arıza nedeniyle devrilerek takla attı.

Kazada, sürücü İsmail A. ile yanındaki Emine K. (54) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Emine K, buradaki müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine sevk edildi.

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Kaynak: AA

Kocaeli, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de freni tutmayan ve takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kocaeli'de freni tutmayan ve takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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