"En başarılı AK Partili belediye başkanı kim?" diye soruldu! Liderlik sürpriz isme gitmedi

Bir meslek grubu için belge zorunluluğu getirildi! Artık her önüne gelen yapamayacak

Kaynak: AA

Kocaeli, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de freni tutmayan ve takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.