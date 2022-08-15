Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün Eski Kerpe Burnu Sahili mevkisinde görevli Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekiplerince, sığındığı kayalık alandan kurtarılan karacanın tedavisi Ormanya Doğal Yaşam Parkı Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde devam ediyor.

Kaynak: AA

Kocaeli, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de denizden kurtarılan karacanın sağlık durumu iyiye gidiyor - Son Dakika

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