Kocaeli Otomobilde Ölü Bulundu
1 saat önce
Otomobilde ölü bulunduKocaeli'nin Körfez ilçesinde, yol ayrımında kaldırıma hafif çarparak duran otomobilde bir kişinin hareketsiz durduğunu görenler polise haber verdi.
Otomobilde ölü bulundu Kocaeli
'nin Körfez
ilçesinde, yol ayrımında kaldırıma hafif çarparak duran otomobilde bir kişinin hareketsiz durduğunu görenler polise haber verdi. 52 yaşındaki Mustafa Çakır
'ın öldüğü belirlenirken, ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak.
Olay sabah saatlerinde D-100 Karayolu
Körfez Kirazlıyalı mevkiinde meydana geldi. Yol ayrımında duran 26 KN 738 plakalı otomobilin içerisinde hareketsiz bir kişi olduğunu görenler polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, araç içerisindeki Mustafa Çakır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis
ekipleri, yol ayrımında refüje hafif çarpan araç üzerinde ve olay yerinde incelemede bulundu. Mustafa Çakır'ın cenazesi Körfez Devlet Hastanesi
'nin morguna kaldırıldı. Mustafa Çakır'ın ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucu belli olacağı belirtilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:20 Kaynak: DHA
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