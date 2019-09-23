Son Dakika Haberleri: Kocaeli şehidi, yarın son yolculuğuna uğurlanacak
Son Dakika Güncel Haber

Kocaeli şehidi, yarın son yolculuğuna uğurlanacak

1 saat önce

Kuzey Irak'ta şehit düşen Piyade Üst Ast Subay Üstçavuş Volkan Tantürk'ün evinin önünde basın mensupların sorularını yanıtlayan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, şehdin yarın Gölcük Değirmendere Merkez Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacağını söyledi.

Kocaeli şehidi, yarın son yolculuğuna uğurlanacak, System.String[]

Kuzey Irak'ta şehit düşen Piyade Üst Ast Subay Üstçavuş Volkan Tantürk'ün evinin önünde basın mensupların sorularını yanıtlayan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, şehdin yarın Gölcük Değirmendere Merkez Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacağını söyledi.


"Cenaze töreni yarın Gölcük Değirmendere Merkez Camii'nde olacak"


Şehidin akşam 20.00'de Kocaeli'ye gönderileceğini belirten Sezer, "Hepimizin başı sağ olsun. Mekanları cennet olsun. Ailesine sabır diliyorum. Şehidimiz Kuzey Irak'ta bir hain saldırı sonucunda şehit düştü. Cenaze namazı yarın kılınacak. Çünkü biliyorsunuz saldırıda iki şehidimiz var. Akşam saat 20.00'de uçaklar oradan yolcu edilecek. Cenaze töreni de yarın Gölcük Değirmendere Merkez Camii'nde olacak. Saati daha tam belli değil. Akşam belli olacaktır" dedi. - KOCAELİ

Değirmendere, Kocaeli, Gölcük, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 05:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



El yapımı patlayıcı infilak etti: 2 askerimiz şehit oldu
Soylu: Sabahat Akkiraz konserine 'izin verin' diye talimat verdim, engellemek ne demek? Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'dan iflas alarmı veren Thomas Cook'a ilişkin açıklama İmamoğlu'ndan Devlet Bahçeli mesajı: Acil şifalar dilerim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 19:15:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli şehidi, yarın son yolculuğuna uğurlanacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]