Sis etkili oluyor - Son Dakika

Sisin etkili olduğu İzmit , Kartepe , Başiskele , Derince ve Körfez ilçelerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar iş yerlerine giderken zorluk çekti.

Kocaeli 'de kent merkezinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.

11 yıldır kayıp olan oğullarını her yerde arıyorlar! Bulana 100 bin liralarını ya da dairelerini verecekler