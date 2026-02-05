Kocaelispor - Beşiktaş: 1-1 Beraberlik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Kocaelispor - Beşiktaş: 1-1 Beraberlik

Kocaelispor - Beşiktaş: 1-1 Beraberlik
05.02.2026 20:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Kocaelispor, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun 3. maçında Kocaelispor, sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada sağ kanattan Agyei'nin ortasında ceza sahası içinde Serdar Dursun'un şutunda kaleci Ersin müdahalesiyle top direğe çarparak oyun alanına döndü. Ardından Churlinov'un şutunda top Uduokhai'nin müdahalesiyle kornere gitti.

61. dakikada ceza sahasının solunda topla buluşan Olaitan'ın pasında El Bilal Toure bekletmeden topu Ndidi'ye aktardı. Bu oyuncunun şutunda top kaleci Gökhan'da kaldı.

65.dakikada Cengiz'in ara pasında topla buluşan Mustafa'nın ceza sahası sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Gökhan gole izin vermedi.

84. dakikada Uduokai'nin yerde kaldığı pozisyonun ardından orta hakem penaltı noktasını gösterdi.

88. dakikada penaltıyı kullanan Orkun Kökçü, kaleci Gökhan ile topu ayrı köşelere gönderdi. 1-1.

90+3. dakikada sağdan çizgiye kadar inen Agyei'nin ortasında ceza sahasında Rivas'ın kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

Stat: Kocaeli

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Gökhan Barcın, Samet Çiçek

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Anfernee Dijksteel, Botond Balogh, Hrvoje Smolcic, Muharrem Cinan, Habib Ali Keita (Karol Linetty dk. 63), Cafumana Show, Tayfur Bingöl (Samet Yalçın dk. 63), Daniel Agyei, Darko Churlinov (Rigoberta Rivas dk. 74), Serdar Dursun

Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Bruno Petkovic, Mahamadou Susoho, Massadio Haidara, Ahmet Oğuz, Can Keleş, Joseph Nonge Boende

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Tiago Djalo, Felix Uduokhai, Yasin Özcan (Rıdvan Yılmaz dk. 89), Kartal Kayra Yılmaz (Orkun Kökçü dk. 62), Ndidi, Milot Rashica (Cengiz Ünder dk. 62), Jota (Mustafa Erhan Hekimoğlu dk. 46), Devrim Şahin (Junior Olaitan dk. 46), El Bilal Toure

Yedekler: Emre Bilgin, Salih Uçan, Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Emirhan Topçu

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Serdar Dursun (dk. 18 pen.) (Kocaelispor), Orkun Kökçü (dk. 88 pen.) (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Selçuk İnan (T.D.) (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Anfernee Dijksteel, Darko Churlinov, Botond Balogh, Samet Yalçın (Kocaelispor), El Bilal Toure, Uduokhai (Beşiktaş) - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Yerel Haberler, Serdar Dursun, Orkun Kökçü, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaelispor - Beşiktaş: 1-1 Beraberlik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı
Kasımpaşa’nın yeni sahibi belli oldu Kasımpaşa'nın yeni sahibi belli oldu
Eski ABD Başkanı Joe Biden’ın eşi Jill Biden’ın eski kocası, karısını öldürdü Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın eski kocası, karısını öldürdü
Trump’tan sonra Avrupa da İran’a karşı kılıçları çekti: Hazırız Trump’tan sonra Avrupa da İran’a karşı kılıçları çekti: Hazırız
13 milyon liraya dev Trump heykeli: Tamamı altın kaplama 13 milyon liraya dev Trump heykeli: Tamamı altın kaplama
Okan Buruk, anlaşma sağlanan oyuncuyu duyurdu Okan Buruk, anlaşma sağlanan oyuncuyu duyurdu

20:24
Milan Skriniar’ın cezası belli oldu
Milan Skriniar'ın cezası belli oldu
20:06
AK Partili Şamil Tayyar’dan Zeydan Karalar yorumu: Adalet, iyidir
AK Partili Şamil Tayyar'dan Zeydan Karalar yorumu: Adalet, iyidir
20:00
Beşiktaş, Kocaeli’den son anlarda 1 puanla döndü
Beşiktaş, Kocaeli'den son anlarda 1 puanla döndü
19:54
Sağanak sonrası Çeşme’de denizle kara birleşti
Sağanak sonrası Çeşme'de denizle kara birleşti
19:12
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı
18:41
Mehmet Uçum: Umut hakkı kişiye özel tahliye imkanı sağlamaz, kapsama Öcalan da girmektedir
Mehmet Uçum: Umut hakkı kişiye özel tahliye imkanı sağlamaz, kapsama Öcalan da girmektedir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 20:28:25. #.0.5#
SON DAKİKA: Kocaelispor - Beşiktaş: 1-1 Beraberlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.