Kocaelispor efsaneleri unutulmuyor - Son Dakika

Kocaelispor efsaneleri unutulmuyor

09.12.2020 17:48
Kocaelispor efsaneleri unutulmuyor, System.String[]

İzmit Belediyesi, Kocaelispor ile birlikte şampiyonluk yaşayarak kupa kaldırmış isimlere şampiyonluk seti gönderdi.

İzmit Belediyesi, Kocaelispor ile birlikte şampiyonluk yaşayarak kupa kaldırmış isimlere şampiyonluk seti gönderdi.

Kocaelispor ile birlikte şampiyonluk yaşayarak kupa kaldırmış isimlere şampiyonluk seti gönderen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaelispor'un eski futbolcuları Faruk Sarman, Sefer Yılmaz, Erol Usta ve Toprak Kırtoğlu'na da manevi değeri yüksek hediyeleri ulaştırdı. Kocaelispor'un 2002 yılında kazandığı Türkiye Kupası'nda pay sahibi olan Faruk Sarman'a hediyelerini İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa taktim etti. İzmit Belediyesi tarafından yıllar sonra böylesi anlamlı bir şekilde hatırlanmanın çok değerli olduğunu belirten Faruk Sarman, Ağa'nın nezdinde Fatma Kaplan Hürriyet'e teşekkür etti.

Kocaelispor ile 1991-1992 sezonunda şampiyonluk yaşayan Erol Usta ise hediyelerini Rize'de aldı. Rizespor alt yapısında görev yapan Usta, Kocaelispor ile birlikte yaşadığı yılları unutmasının mümkün olmadığını belirtti. Kocaelispor'un kalbinde çok önemli bir yer tuttuğuna dikkat çeken Laz Erol lakaplı sağ bek oyuncu Erol Usta, "90'lı yılların başında Türk futboluna damga vuran Kocaelispor'un bir oyuncusu olmak, benim için her zaman büyük onur ve gurur oldu. Yıllar sonra böylesi anlamlı bir hediye ile gündeme gelmek beni son derece mutlu etti. 'Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır' derler, Kocaelispor ile yaşadıklarımızın böyle hatırlanması son derece anlamlı bir hadisedir. Bu olayı düşünen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e gönül dolusu teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

İzmit Belediyesi tarafından hazırlanan şampiyonluk seti, 1991-1992 sezonunda rekorlar kırarak 1. Lig'e yükselen Kocaelispor'un o dönemki kadrosunda yer alan İzmitli futbolcu Sefer Yılmaz'a da ulaştırıldı. Yaşamını İstanbul'da sürdüren eski Kocaelisporlu futbolcu, bir düğün için geldiği İzmit'te böyle bir sürpriz ile karşılaşınca bir hayli mutlu olduğunu söyledi.

Kocaelispor'un 1997 yılında Federasyon Kupası kazanmasında büyük pay sahibi olan Toprak Kırtoğlu'na ise hediyeleri, yaşamını sürdürdüğü İzmir'de ulaştı. Kocaelispor'un kendisi için her zaman özel olduğunu belirten efsane sağ kanat oyuncusu, "Kalbim her zaman sizinle. Yıllar geçse de içimdeki Körfez aşkı devam ediyor. İzmit'te beni seven ve unutmayan herkese gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah Kocaelispor bir an önce hak ettiği yerlere gelir" diye konuştu. - KOCAELİ

Kocaelispor efsaneleri unutulmuyor
Kocaelispor efsaneleri unutulmuyor
Kocaelispor efsaneleri unutulmuyor
Kocaelispor efsaneleri unutulmuyor

Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi, Kocaelispor, İzmit, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kocaelispor efsaneleri unutulmuyor - Son Dakika Spor


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