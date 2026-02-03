Kocaelispor, Fenerbahçe\'ye Direnemedi

Kocaelispor'un golcü oyuncusu Serdar Dursun, Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Son ortalar ve pasları değerlendiremedik. Fenerbahçe ilk yarı oyunda yoktu ama Asensio bireysel kalitesiyle gol atınca öne geçtiler" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti. Maç sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kocaelisporlu oyuncu Serdar Dursun, "Bugün mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkmıştık, taraftarlarımızla bu maçı kazanmak istiyorduk. Bu sezon iyi bir iç saha grafiğimiz vardı. Maça iyi bir başlangıç yaptık, ilk 25-30 dakika top bizdeydi. Son ortalar ve pasları değerlendiremedik. Fenerbahçe ilk yarı oyunda yoktu ama Asensio bireysel kalitesiyle gol atınca öne geçtiler. İkinci yarı baskı kurmaya çalıştık. 1-1'i bulsan 2-1 öne geçersin ama tabii dikkat edeceksin. Tedesco da dakika 60'ta 3 tane değişiklik yapınca daha iyi bastılar. Bizim için iyi olmadı. Fenerbahçe birebir baskı yaptı, maç onlara doğru gitti. İnşallah perşembe günü Beşiktaş maçında 3 puan almak istiyoruz. 1-0 öne geçsek alırdık, kazanırdık. Asansio'nun gölü ile avantaj Fenerbahçe'ye döndü" diye konuştu. - KOCAELİ