Kocaelispor taraftarı genç hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Kocaelispor taraftarı genç hayatını kaybetti

Kocaelispor taraftarı genç hayatını kaybetti
06.02.2026 13:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaelispor-Beşiktaş maçında tribünden düşen genç taraftar Harda Kaçmaz, bugün toprağa verilecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda dün oynanan Kocaelispor- Beşiktaş müsabakasında tribünden düşerek yaşamını yitiren genç taraftar, bugün toprağa verilecek. Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul, tüm şehrin üzgün olduğunu dile getirerek, tribündeki o bölümün geçen yıl 3-4 metre yükseltildiğini belirtti. Durul, "Bütün şehir üzgün, acımızı birbirimizle paylaşıyoruz" dedi.

Kocaelispor ile Beşiktaş arasında oynanan kupa maçı esnasında tribün değiştirmek isterken 10 metrelik yükseklikten stadyumun dış zeminine düşerek yaşamını yitiren Kocaelispor taraftarı Harda Kaçmaz (20) bugün İzmit ilçesi Gültepe Zeytinlik Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Üzücü haberi aldıktan sonra hastaneye giderek taraftarı yalnız bırakmayan ve Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ile tribünlerde alınabilecek ilave tedbirleri görüşen Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul camiaya ve genç taraftarın ailesine başsağlığı diledi.

"Şehrin ortak sorunudur. Her birimiz için aynı risk var"

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin sorularını yanıtlayan ve üzücü olayla ilgili soruşturmanın mutlaka yürütüldüğünü belirten Recep Durul, Vali Aktaş ile görüşmelerinin, olayın detaylarını ve tribün güvenliği konusunda izlenecek yol haritasını paylaştı. Durul, "Valimiz de çok üzgün. Gerekli soruşturmayı yapıyordur. Orada geçen yıl ilave güvenlik önlemleri alındı. Ama 3-4 metre daha yükseltilen o bölüme de tırmanmış ve arkaya doğru sarkmış. Genç çocuklar bazen böyle refleks gösterebiliyorlar. Ne olursa olsun; bu benim de çocuğum olabilir, sizin de çocuğunuz olabilir. Her birimiz için aynı riski oluşturuyor. Bu şehrin ortak sorunu. Dolayısıyla neden olduğunu ve nasıl tedbir alınması gerektiğini bundan sonraki süreçte soruşturmak gerekir diye düşünüyorum" dedi.

"Bütün şehir üzgün, acımızı birbirimizle paylaşıyoruz"

Bütün şehrin çok üzgün olduğunun altını çizen Recep Durul, "Kalbi Kocaelispor için atan, bu kadar emek veren, Kocaelispor ile yatıp kalkan genç taraftarımızı, genç kardeşimizi kaybettik. Acısı kulübümüzü de, camiamızı da, şehrimizi de derin üzüntüye sokmuştur. Ailesine sabır, kendisine rahmetler diliyorum. Kocaelispor'un ve camiamızın başı sağ olsun. İnşallah bir daha olmaz, böyle şeyleri bir daha yaşamayız. Birçok takımdan da başsağlığı mesajları geldi. Üzüntümüzü paylaştıkları için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hocamız da dün bizimle birlikte hastanedeydi. Biz bir aileyiz zaten. Yürekler nasıl ki Kocaelispor için atıyorsa böyle durumlarda acılarımızı da birbirimizle paylaşıyoruz, bir arada oluyoruz. Bütün şehir üzgün. Kocaelispor aşkıyla kalbi atan gençlerimizin, taraftarımızın her biri bizim için önemli, her biri ailemizin bir parçası. Genç kardeşimizi bugün son yolculuğuna uğurlayacağız ama yüreğimizde yaşayacak. Ölüm bizi hiçbir zaman ayırmaz, hep kalbimizde olacak" sözlerini kaydetti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Beşiktaş, Olay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaelispor taraftarı genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Aziz İhsan Aktaş“ davasında 3 sanığın tahliyesi talep edildi "Aziz İhsan Aktaş" davasında 3 sanığın tahliyesi talep edildi
Bu acıya yürek dayanmaz 7 yaşındaki kızının tabutunu güçlükle taşıdı Bu acıya yürek dayanmaz! 7 yaşındaki kızının tabutunu güçlükle taşıdı
Yoldan geçen vatandaş fark etti, çalışmalar hemen durduruldu Yoldan geçen vatandaş fark etti, çalışmalar hemen durduruldu
Belediye başkanı ve korumasını öldüren sanığa biri ağırlaştırılmış 2 müebbet ve 43 yıl hapis Belediye başkanı ve korumasını öldüren sanığa biri ağırlaştırılmış 2 müebbet ve 43 yıl hapis
5-1’lik maça Burak Yılmaz’ın verdiği tepki damga vurdu 5-1'lik maça Burak Yılmaz'ın verdiği tepki damga vurdu
Abdullah Avcı’nın içinde kalan büyük ukde: Onları şampiyon yapmak isterdim Abdullah Avcı'nın içinde kalan büyük ukde: Onları şampiyon yapmak isterdim

13:16
Pakistan’da cuma namazı kana bulandı: 15 kişi öldü, 80 yaralı
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 15 kişi öldü, 80 yaralı
12:30
Thodex davasında karar günü Tutuklu sanık kalmadı
Thodex davasında karar günü! Tutuklu sanık kalmadı
11:39
Soruşturma derinleşiyor Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
Soruşturma derinleşiyor! Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
11:38
6 Şubat depremlerinden yeni görüntü
6 Şubat depremlerinden yeni görüntü
11:32
Beşiktaş maçında acı kayıp Genç Harda’yı ölüme götüren anlar kamerada
Beşiktaş maçında acı kayıp! Genç Harda'yı ölüme götüren anlar kamerada
10:56
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman’da başladı
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 13:39:23. #7.11#
SON DAKİKA: Kocaelispor taraftarı genç hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.