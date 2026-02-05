Kocaelispor ve Beşiktaş 1-1 Berabere Kaldı

Stat: Turka Araç Muayene Kocaeli
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Gökhan Barcın, Samet Çiçek
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Dijksteel, Balogh, Smolcic, Muharrem Cinan, Show, Keita (Dk. 63. Linetty), Tayfur Bingöl (Dk. 63 Samet Yalçın), Churlinov (Dk. 73 Rivas), Agyei, Serdar Dursun
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Djalo, Uduokhai, Yasin Özcan (Dk. Rıdvan Yılmaz), Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 62 Orkun Kökçü), Ndidi, Rashica (Dk. 62 Cengiz Ünder), Jota Silva (Dk. 45 Mustafa Erhan Hekimoğlu), Devrim Şahin (Dk. 45 Olaitan), El Bilal Toure
Goller: Dk. 18 Serdar Dursun (Penaltıdan) (Kocaelispor), Dk. 87 Orkun Kökçü (Penaltıdan) (Beşiktaş)
Kırmızı kart: Dk. 87 Selçuk İnan (Teknik direktör) (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Dk. 24 El Bilal Toure, Dk. 56 Uduokhai (Beşiktaş), Dk. 45+3 Dijksteel, Dk. 63 Churlinov, Dk. 69 Balogh, Dk. 85 Samet Yalçın (Kocaelispor)
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu üçüncü maçında Kocaelispor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı.
9. dakikada Serdar Dursun'un ara pasında Tayfur Bingöl ceza sahasında topla buluştu. Tayfur'un şutu, kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.
15. dakikada Keita'nın şutuna, ceza sahası içindeki Ndidi'nin yaptığı müdahale sonrasında oyun durdu.
VAR'dan gelen uyarıyla saha kenarındaki monitörde pozisyonu izleyen hakem Direnç Tonusluoğlu, Ndidi'nin ceza sahası içinde topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.
18. dakika penaltıyı kullanan Serdar Dursun, takımını öne geçiren golü attı: 1-0.
33. dakikada Kartal Kayra Yılmaz'ın ceza sahası dışından attığı şutu, kaleci Gökhan Değirmenci kornere çeldi.
41. dakikada Kocaelispor etkili bir atak gerçekleştirdi. Tayfur Bingöl'ün ara pasında ceza alanında meşin yuvarla buluşan Churlinov'un yakın mesafeden şutu, kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.
Mücadelenin ilk yarısı Kocaelispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
55. dakikada Kartal Kayra Yılmaz'ın sol taraftan kullandığı kornerde ceza sahasında karambol yaşandı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun şutunu savunma uzaklaştırdı.
57. dakikada sağ kanatta Agyei yerden ortaladı. Serdar Dursun'un bekletmeden vuruşunda topu, kaleci Ersin Destanoğlu çeldi. Üst direğe çarpan meşin yuvarlağı Beşiktaş savunması kornere gönderdi.
61. dakikada El Bilal Toure'nin pasında ceza sahasındaki Ndidi'nin şutu kalecide kaldı.
85. dakikada kullanılan kornerde, Samet Yalçın ile Uduokhai arasında yaşanan mücadelede hakem Direnç Tonusluoğlu penaltı noktasını gösterdi.
87. dakikada Orkun Kökçü penaltı vuruşunu gole çevirdi: 1-1
Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Kocaelispor ve Beşiktaş 1-1 Berabere Kaldı
