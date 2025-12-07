Kocaelispor ve Kasımpaşa 0-0 Berabere Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Kocaelispor ve Kasımpaşa 0-0 Berabere Kaldı

Kocaelispor ve Kasımpaşa 0-0 Berabere Kaldı
07.12.2025 21:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de Kocaelispor, Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalırken, iki teknik direktör maç sonrası açıklamalarda bulundu.

SÜPER ligin 15'inci haftasında Kocaelispor sahasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan ve Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

Ligin deneyimli takımlarından birine karşı mücadele ettiklerini söyleyen Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Özellikle deplasmanda etkili olan bir takım. Bunları biliyorduk ama buna rağmen maça mücadele anlamında en azından iyi başladık. Ligin en fazla koşan iki takımından biri, en çok mücadele eden takımlardan biri. Böyle bir takıma karşı işimiz kolay olmayacaktı. Lig çok zor, bunu her röportajımda, kazandığımız maçlardan sonra da kaybettiğimiz maçlardan sonra da hep belirttim. Maçı kazanmak istiyorduk, oyuncularımız fazlasıyla mücadele etti. Ancak girdiğimiz pozisyonları neticelendiremediğimiz için maçtan bir puanla ayrılmak zorunda kaldık. Eksiklerimizi görme açısından en azından ofansif olarak, önemli bir maç oldu" şeklinde konuştu.

'KUPAYI KAZANMAK İSTİYORUZ'

Türkiye Kupası'ndaki grubu ve hedeflerini değerlendiren İnan, "Kupada başarılı olmak istiyoruz. Kupada gidebildiğimiz kadar gitmek, hatta kupayı kazanmak istiyoruz. Hayal, hedef bunlar güzel ama çok da kolay olmayacak işimiz. Hafta içi ve hafta sonu sürekli maç yapmak, bütün takımı hazır tutmak çok önemli olacak. Kasımpaşa maçı öncesinde sadece bir antrenman yapabildik. Maça hazırlanmak, taktiksel anlamda bir şeyi düşünmek, çalışmak, sahaya aktarmak çok kolay işler değil. Böyle zamanlarda bir gününüz kaldığında zorlanabiliyorsunuz. O yüzden taraftarlar, seyirciler, siz basın bunu sormak zorundasınız, işiniz bu. Bizim tarafımızdan kolay değil. Lige yeni çıkmış bir takım olarak iki tarafta da üst düzey maçlar oynamak, üst düzey performans göstermek zor. Buna hazırız, hazırlanıyoruz ama önümüzdeki süreç zor olacak" ifadelerini kullandı.

EMRE BELÖZOĞLU: SON HAFTALARIN EN GÜÇLÜ TAKIMINA KARŞI BURADA KAYBETMEMEK DEĞERLİYDİ

İki antrenman yaparak maça çıktıklarını belirten Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belezoğlu, "Muhteşem bir seyirciyle, çok güzel bir stadyumda Kocaelispor'un son haftalarda yakalamış olduğu bir başarı var. Sezona ne kadar iyi başlamasa da Selçuk Hoca hem takıma etkisiyle hem göstermiş olduğu teknik adamlık kabiliyetleriyle; son haftaların en güçlü takımına karşı burada kaybetmemek değerliydi. Bizim adımıza 2 günlük yaptığımız planı uygulamaya çalışan oyuncu grubuna teşekkür ederim. Bizim için çetrefilli bir yol var devre arasına kadar. Buradan en az hasarla ayrılmak istiyoruz. Ligde yeni gelmiş bir teknik adam hangi takımla oynamak istemez derseniz, Kocaeli Stadı'nda Kocaelispor taraftarının önünde Kocaelispor derim. Bugün bizim için 1 puanı önemli buluyorum. Ligde maç kazanmak kolay değil. Bu puanların önemini ilerleyen haftalarda, özellikle lig daha sertleştiğinde anlayacağız" dedi.

'BAHİS OLAYINI SAVCILIK VE FEDERASYON TARAFINDAN İNCE ELENİP SIK DOKUNMASI GEREKİYOR'

Futbolda bahis soruşturması hakkında değerlendirmelerde bulunan Belözoğlu, "3 Temmuz'u yaşadık, sonrasında birçok olay yaşandı. Türk futbolu bunların acısını değer kaybederek, güven kaybederek, insan kaybederek yaşıyor. Bahis çok başka bir durum. Bunun ince elenip sık dokunması gerekiyor. İnsanlara iftira atılabiliyor, temize çıkmak için büyük mücadele veriliyor. Bahis olayının savcılık ve federasyon tarafından ince elenip sık dokunması gerekiyor. Bahis sitelerini kulüplere ve federasyona sponsor yapan sistem bazen teknik adamlara ve yöneticileri de bu sistemin içine mecbur girmek durumunda bıraktı. Savcılığın, bunu gerçekten para amacıyla yapanlarla mesleğini icra edenleri ayırması gerekiyor. Masumiyet karinesi korunmalı. Bir kişi suçlu bulunana kadar suçsuz kabul edilmeli. Bazı oyunculara federasyon cezalar verdi, sonra kaldırıldı ama hafızalarda öyle kalmıyor. Cezaları ortadan kalktı gibi görünmüyor, üzerlerine yapışıyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Emre Belözoğlu, Selçuk İnan, Kasımpaşa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaelispor ve Kasımpaşa 0-0 Berabere Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı Azmettirici bakın kim çıktı Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı! Azmettirici bakın kim çıktı
Ülkeyi sarsan darbe girişimi Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı Ülkeyi sarsan darbe girişimi! Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
İzmir’de Hz. Muhammed’e hakaret eden şüpheli tutuklandı İzmir'de Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
Ameliyat yaptığı sırada kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti Ameliyat yaptığı sırada kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti
Büyükçekmece Adliyesi’ndeki soygunda 10 gözaltı Aralarında kayınpederi ve kayınvalidesi de var Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunda 10 gözaltı! Aralarında kayınpederi ve kayınvalidesi de var
Yengesine mesaj atıp buluşmaya çağıran kişiyi önce dövdü, sonra silahla vurdu Yengesine mesaj atıp buluşmaya çağıran kişiyi önce dövdü, sonra silahla vurdu
İstanbul’un göbeğinde korkutan görüntü Binlercesi kıyıya vurdu İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü! Binlercesi kıyıya vurdu

09:41
İstanbul’da uyuşturucu baskınında çatışma: Zanlı öldürüldü, bir polis yaralı
İstanbul'da uyuşturucu baskınında çatışma: Zanlı öldürüldü, bir polis yaralı
09:19
Son ankette ezber bozan sonuçlar MHP son 25 yılın en düşüğünde
Son ankette ezber bozan sonuçlar! MHP son 25 yılın en düşüğünde
09:08
Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet Dünya devini gidip sahasında yendiler
Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet! Dünya devini gidip sahasında yendiler
08:57
AK Partili isimden Türkiye’ye gözdağı veren terör örgütüne: Neresi Vietnam olur görürler
AK Partili isimden Türkiye'ye gözdağı veren terör örgütüne: Neresi Vietnam olur görürler
08:31
Dikkat, sadece günler kaldı Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
Dikkat, sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
08:25
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası İşte fitili ateşleyen isim
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim
07:41
Milyoner’e damga vuran Türkiye sorusu: Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum
Milyoner'e damga vuran Türkiye sorusu: Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum
06:54
Korkulan oldu Hastalığın yayıldığı şehrimizde 11 mahalle karantina altına alındı
Korkulan oldu! Hastalığın yayıldığı şehrimizde 11 mahalle karantina altına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2025 10:06:53. #7.12#
SON DAKİKA: Kocaelispor ve Kasımpaşa 0-0 Berabere Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.