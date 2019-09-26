Kocaman'ın sonbahar cemiyetleri

SERKAN İLE ELİF NİŞANLANDI

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, AK Parti Kartepe İlçe Yöneticisi Hamdi Yayla'nın yeğeni Serkan Yayla ile Elif Fiştofoğlu'nun nişan yüzüklerini taktı.Allah tamamına erdirsin inşallah duasıyla Belediye Başkanı Kocaman hediyesini verdi.

RASİM İLE MECRA EVET DEDİ

Kartepe Rahmiye Mahallesi sakinlerinden Rasim Örçen ile Mecra Bostan çiftinin nikahını Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman kıydı. Genç çifti tebrik eden Belediye Başkanı Kocaman hediyesini verdi.

BİLGE İLE GÖKHAN DÜNYA EVİNE GİRDİ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Kocaeli Berberler Odası Başkanı Mustafa Bozkurt'un kızı Bilge Bozkurt ile Gökhan Gül'ün düğün cemiyetine katıldı. Genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Belediye Başkanı Kocaman hediyesini verdi.

FEHMİ İLE SEBAHAT ÇOK MUTLU

Kartepe Çepni Mahallesi sakinlerinden Fehmi Alper ile Sebahat Birim'in Suadiye Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle nikahlarını Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman kıydı. Genç çifti tebrik eden Belediye Başkanı Kocaman hediyesini verdi.

MUHAMMED İLE AVVA EVET DEDİ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, İstasyon Mahallesi sakinlerinden Muhammed Dalga ile Avva Topal'un düğün cemiyetine katıldı. Genç çifti tebrik eden Belediye Başkanı Kocaman hediyesini verdi.

METİN İLE DİLARA DÜNYA EVİNE GİRDİ

Kartepe Derbent Mahallesi sakinlerinden Metin Şeker ile Dilara Çetin'in düğün cemiyetine Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman'da katıldı. Genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Belediye Başkanı Kocaman hediyesini verdi.

HASAN İLE HATİCE ÇOK MUTLU

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Rahmiye Mahallesi sakinlerinden Hasan Halil ile Hatice Ay çiftinin nikahını kıydı. Genç çifti tebrik eden Belediye Başkanı Kocaman hediyesini verdi.

AKİF İLE EBRU EVET DEDİ

Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi sakinlerinden Akif Ekdi ile Ebru Abaz'ın Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman nikahlarını kıydı. Genç çifti tebrik eden Belediye Başkanı Kocaman hediyesini verdi.

ORKUN İLE ÖZGE DÜNYA EVİNE GİRDİ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Ataevler Mahallesi sakinlerinden Orkun Danacı ile Özge Ceylan'ın düğün cemiyetine katıldı. Genç çifti tebrik eden Belediye Başkanı Kocaman hediyesini verdi.

RESUL İLE KÜBRA ÇOK MUTLU

AK Parti Kocaeli İl Yöneticilerinden Muharrem Küçük'ün yeğeni Resul Küçük ile Kübra Aydın'ın düğün cemiyetine Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman'da katıldı. Genç çifti tebrik eden Belediye Başkanı Kocaman hediyesini verdi.

OSMAN İLE AYŞENUR EVET DEDİ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Eşme Mahallesi sakinlerinden Osman Ardoğlu ile Ayşenur Öztürk'ün düğün cemiyetine katıldı. Genç çifti tebrik eden Belediye Başkanı Kocaman hediyesini verdi.

HAKAN İLE TUĞÇE NUR DÜNYA EVİNE GİRDİ

Kartepe Emekevler Mahallesi sakinlerinden Hakan Öztürk ile Tuğçe Nur Yaman'ın düğün cemiyetine Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman'da katıldı. Genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Belediye Başkanı Kocaman hediyesini verdi.

MEHMET İLE EBRU ÇOK MUTLU

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Rahmiye Mahallesi sakinlerinden Mehmet Çakar ile Ebru Aşkın'ın düğün cemiyetine katıldı. Genç çifti tebrik eden Belediye Başkanı Kocaman hediyesini verdi.

EMRE İLE CANSU EVET DEDİ

Kartepe Derbent Mahallesi sakinlerinden Emre Çuhadar ile Cansu Bayram'ın düğün cemiyetine Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman'da katıldı. Genç çifti tebrik eden Belediye Başkanı Kocaman hediyesini verdi.

MEHMET HAN DELİKANLI OLDU

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, meslektaşı Av. Fedayi Okumuş'un oğlu Mehmet Han Okumuş'un sünnet cemiyetine katıldı. Okumuş ailesini tebrik eden Belediye Başkanı Kocaman hediyesini verdi.

KARABALIK AİLESİNİN MUTLU GÜNÜ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Sadık Yılmaz ve İlçe Yöneticileri ile birlikte, geçmiş dönem Belediye Başkanlarından Şükrü Karabalık'ın torunları Zafer Vona ile Kuzey Yavuz Yılmaz'ın sünnet cemiyetine katıldı. Karabalık ailesini tebrik eden Belediye Başkanı Kocaman hediyesini verdi.

CANSU İLE ALİ EVET DEDİ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Kartepe Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü çalışanlarından Cansu Tuğ ile Ali Ayaz'ın düğün cemiyetlerine katıldı. Genç çifti tebrik eden Belediye Başkanı Kocaman hediyesini verdi.

OĞUZ İLE SEMRA DÜNYA EVİNE GİRDİ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Oğuz Karslıoğlu ile Semra Altan'ın nikah akdini gerçekleştirdi. Genç çifti tebrik eden Belediye Başkanı Kocaman hediyesini verdi.

ZAFER İLE EMİNE ÇOK MUTLU

Kartepe Arslanbey Mahallesi sakinlerinden Hikmet Küçük'ün oğlu Zafer Küçük ile Emine Avcı'nın nikahlarını kıydı. Genç çifti tebrik eden Belediye Başkanı Kocaman hediyesini verdi.